Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 10 березня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

За минулу добу противник здійснив пуск 95 ракет різного базування та завдав 31 авіаційного удару, зокрема, використав 8 Shahed-136. Здійснив 65 обстрілів з HCPD.

Росіяни не полишають спроб оточити Бахмут. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них 102 атаки окупантів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Курської області. Протягом минулої доби противник обстріляв з артилерії Єліне Чернігівської області, Середина-Буда і Атинське Сумської та Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти намагаються покращити тактичне положення. Обстріляно, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове Харківської області; Невське, Діброву і Червонопопівку на Луганщині, а також Роздолівку Донецької області.

На Бахмутському напрямку росіяни не припиняють наступ на Бахмут. Українські захисники відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни безуспішно наступали неподалік населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборону. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удар по ЗРК на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили пункт управління, шість районів зосередження особового складу противника, двалогістичних центри, три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО на вогневій позиції.

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