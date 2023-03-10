Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 10 березня

За минулу добу українські військові знищили 870 окупантів, літак та сім танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 10 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 156990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків — 3448 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 6742 (+6) од,
- артилерійських систем — 2475 (+10) од,
- РСЗВ — 491 (+3) од,
- засоби ППО — 256 (+2) од,
- літаків — 304 (+1) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2107 (+9),
- крилаті ракети — 907 (+34),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5337 (+6) од,
- спеціальна техніка — 240 (+3).
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