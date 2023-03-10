Росіяни знову готуються наступати на Вугледар — ISW

Російські окупанти, ймовірно, готуються відновити наступальні дії навколо Вугледара на Донеччині.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, на наступ хочуть відправити 136-ту мотострілецьку бригаду 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Втім, вона не має достатньої кількості боєприпасів — нещодавно особовий склад звертався до командування надати більше артилерійських боєприпасів.

Зазначають, що вони замінять 155-ту окрему морську піхотну бригаду Тихоокеанського флоту поблизу Вугледара, яка зазнала масштабних втрати при спробі наступу у лютому.

Фахівці вважають, що ротацію окупанти здійснюють саме для відновлення наступу на Вугледар. Втім, це, ймовірно, не дасть результатів для росіян.

«Ймовірна деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі», — зазначають в ISW.

Також аналітики вважають, що наступ на місто можуть відновити на тлі внутрішніх процесів у збройних силах рф. Так, міністр оборони Сергій Шойгу наказав командувачу Східного військового округу Рустаму Мурадову за будь-яку ціну взяти Вугледар, щоб зменшити критику щодо міноборони рф.

«Досі не зрозуміло, чи вирішив Шойгу надати Мурадову необхідні ресурси для відновлення наступу, але Мурадов може вирішити, що йому необхідно відновити наступальні операції, щоб продемонструвати свою компетентність», — додають фахівці.

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