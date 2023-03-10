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Сі Цзіньпіна переобрали головою Китаю

10.03.2023

На посаду голови Китайської Народної Республіки переобрали Сі Цзіньпіна.

Про це повідомляє Xinhua.

За підсумками сесії Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання Сі Цзіньпіня обрали на посаду одноголосно. Проголосували 2952 людини.

Також на зборах обрали заступника для глави КНР, ним став перший віце-премʼєр Держради Хань Чжен.

Так, Сі Цзіньпін став першим в історії Китаю, якого обрали главою країни на третій термін. Це стало можливим на тлі внесення змін до китайської конституції.

Сі Цзіньпін вперше став генеральним секретарем ЦК Компартії у 2012 році. Згодом, у 2013 і 2018 роках його двічі обирали на посаду голови КНР.

Нагадаємо, у жовтні Сі Цзіньпіна втретє переобрали на п’ятирічний термін генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю.

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