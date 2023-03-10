СБУ повідомила про підозру екскерівникам «Антонова», які завадили підготовці оборони аеродрому в Гостомелі

Служба безпеки зібрала ґрунтовну доказову базу на колишніх гендиректора ДП «Антонов», його заступника та начальника підрозділу з авіабезпеки.

Про це повідомили в СБУ.

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться про колишнього директора підприємства Сергія Бичкова, його заступника — Михайла Харченка та колишнього начальника з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

Перед початком повномасштабної війни посадовці заборонили військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди на летовищі. Вони видали розпорядження заблокувати допуск нацгвардійців на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

Це призвело до захоплення територій, аеродрому і знищення літака АН-225 «Мрія».

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за перешкоджання діяльності військових в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Двох фігурантів, Бичкова та Нетьосова, взяли під варту. Харченко наразі переховується від правосуддя і ймовірно перебуває у Криму, його оголошено у розшук. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення.

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