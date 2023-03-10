У «Дії» стартувало нове опитування про перейменування Південної залізниці

Сьогодні, 10 березня, у додатку «Дія» розпочалось опитування за нову назву для Південної залізниці.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Продовжуємо залізну українізацію. Південно-Західну та Південну гілки Укрзалізниці назвали ще за географічною привʼязкою до російської імперії. Хоча територіально вони розташовані в інших регіонах. Тому це точно треба змінювати», — написав міністр.

Так, пропонують обрати нову назву для Південної філії, що охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської, Луганської областей. У «Дії» чотири варіанти:

Харківська залізниця

Слобожанська залізниця

Слобідська залізниця

Східна залізниця

Опитування триватиме до 17 березня. Аби проголосувати потрібно авторизуватися у застосунку «Дія», перейти у «послуги», натиснути на розділ «опитування» та обрати голосування за перейменування залізниці.

Федоров нагадав, що для Південно-Західної залізниці нову назву у додатку вже обрали. З 1,1 млн українцівпонад 417,2 тис. голосів віддали за варіант Центральна залізниця.

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