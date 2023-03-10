Найближчі місяці війни в Україні будуть вирішальними – Бернс

Наступні кілька місяців бойових дій будуть вирішальними для війни в Україні, але навряд чи Росія здатна здобути стратегічних успіхів або підтримати подібні до кінця поточного року.

Як передає Amazing Ukraine, про це директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс заявив під час слухань у Палаті представників, повідомляє кореспондент News Nation Кейлі Майєр у своєму Twitter у п’ятницю, 10 березня.

Бернс зазначив, що президент РФ Володимир Путін досі переконаний, що може змусити час працювати на нього та у довгостроковій перспективі виснажити західних прихильників України.

“Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Важливо, щоб США надали всю можливу підтримку Україні”, – підкреслив Бернс.

За його словами, Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть зробити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року.