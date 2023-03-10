Бойовики «лнр» до 13 років засудили правозахисника Максима Буткевича

Так званий «суд лнр» засудив українського полоненого і правозахисника Максима Буткевичу до 13 років колонії.

Про це повідомляє «Медіазона» з посиланням на слідком рф.

Його визнали винним за двома статтями про жорстоке поводження з цивільним населенням та замах на вбивство.

Слідчий комітет рф стверджує, що Буткевич був командиром взводу в спецбатальйоні «Берлінго». У червні 2022 року він нібито вистрілив з протитанкового гранатомету у житлову багатоповерхівку в Сєвєродонецьку. Росіяни стверджують, що через це двоє людей отримали поранення.

У відомстві зазначають, що Буткевич нібито визнав провину і покаявся у скоєному.

Як пише Новая газета Европа, окупаційні «суди» дали 8,5 та 18,5 років увʼязнення ще двом українцям — Віктору Похозею та Владиславу Шелю.

Максим Буткевич — український правозахисник і журналіст, засновник «Громадського радіо» та центру прав людина ZMINA. Він вступив до лав ЗСУ в березні минулого року року, а у червні потрапив до полону.

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