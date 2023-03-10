Подоляк спрогнозував, коли почнеться український контрнаступ

Українські військові можуть перейти у контрнаступ через два місяці.

Про це в інтерв’ю La Stampa заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми виснажимо росіян у Бахмуті, а потім зосередимося в іншому місці. Ми реорганізовуватимемося протягом наступних двох місяців», — сказав Подоляк.

Але для ефективного контрнаступу Україні потрібні далекобійні ракети та артилерійські снаряди 155-мм.

Водночас Подоляк зазначив, що оборона Бахмута залишається стратегічно важливою. Росіяни зосередили там неподалік міста велику частину боєздатних підрозділів.

«Для них важливо рухатися у цьому напрямі. Тому ми маємо дві мети: максимально скоротити їхній боєздатний особовий склад і затиснути їх у кількох виснажливих ключових боях, зірвати їх наступ і зосередити наші ресурси в іншому місці для весняного контрнаступу. Тому сьогодні Бахмут є цілком ефективним, навіть перевершує свої ключові завдання», — додав Подоляк.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.