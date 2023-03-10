Оперу Chornobyldorf вперше транслюватимуть на британському радіо

11 березня відбудеться світова аудіорем’єра опери Chornobyldorf українських композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка на британському BBC Radio 3.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Незважаючи на вагому підтримку України з боку Європи, життя за кордоном протікає звично. Люди ходять у кафе, гуляють, проводять фестивалі, відвідують філармонії та концерти. Живуть собі спокійним, комфортним життям. Тому до них треба достукатися різними видами мистецтва, доносити їм різноманітний український контент. Тоді є шанс, що іноземці зможуть осягнути всю картину руйнації України, яку бачимо ми з вами», – сказав композитор, співзасновник лабораторії сучасної опери Opera Aperta Ілля Разумейко.

Аудіозапис є повною версією прем’єри вистави на Гадерсфілдському фестивалі у Великобританії. Це найбільша міжнародна подія у сфері сучасної та експериментальної музики. Торік саме цей український твір відкривав фестиваль.

За жанром Chornobyldorf – археологічна опера.

Твір розповідає про нащадків людства, які вижили після численних катастроф і, опинившись у пост-суспільстві, намагаються відродити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів. Герої вистави мандрують між руїнами атомних станцій, закинутих церков, театрів, галерей. Їхній шлях супроводжується народним та класичним співом, танцями та музикою на унікальних інструментах.

Люди доби Чорнобильдорфу досліджують трансформації, яких зазнав новий світ, а також розмірковують про природу кліматичних та енергетичних катастроф.

Прем’єра твору відбулася 2020 року в Києві в Мистецькому Арсеналі за продюсування агенції рroto produkciia. Невдовзі опера увійшла в топ-6 світових музично-театральних перформансів за версією Music Theater Now.

Попри повномасштабну війну в Україні, артисти вже в березні 2022-го відновили репетиції та оновленим складом команди вирушили на гастролі за кордон. Так, Chornobyldorf побачили глядачі у Нідерландах, Австрії, Англії, Литви. А вже цієї суботи разом із живою музикою з усієї Великобританії Chornobyldorf зазвучить на BBC Radio 3 о 22:00 за британським часом.