Для українців за кордоном запустили застосунок I’m Ukrainian

Уряд створив мобільний застосунок I’m Ukrainian для українців, які перебувають за кордоном. Він призначений для того, щоб зробити їхнє життя комфортнішим.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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У застосунку є така інформація:

інформація про послуги та сервіси, які надають українці за кордоном;

можливість зареєструвати ваш бізнес у застосунку, щоб розширювати коло українських клієнтів;

анонси концертів українських виконавців;

повідомлення про неформальні зустрічі: спільні кінопокази, майстеркласи тощо;

інформація про роботу, навчання та допомогу в тій чи іншій країні.

Наразі програма працює у 19 країнах світу (Австрія, Велика Британія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція). Найближчим часом додадуть Грузію й надалі збільшуватимуть цей список.

Застосунок доступний лише для українців. Його інтегровано в Дію, тому саме через неї відбувається підтвердження громадянства.

Для користування необхідно:

мати встановлений на мобільному телефоні застосунок Дія;

завантажити I’m Ukrainian;

під час реєстрації вказати адресу електронної пошти;

вибрати «Вхід через Дію».