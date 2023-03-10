СБУ затримала інформаторку росіян, яка коригувала ракетні удари по Миколаєву

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одну поплічницю росіян, яка збирала дані про переміщення Сил Оборони та інфраструктуру на півдні.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадницею виявилась жителька Миколаєва. Росіяни вийшли на неї через соцмережі, де вона активно підтримувала окупантів.

Завданням колаборантки був збір інформації про базування українських військових і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївщини. Вона приховано фотографувала потрібні окупантам дані та прилеглу територію.

Отримані розвіддані жінка передавала через анонімний месенджер. Росіяни планували використати інформацію для підготовки ракетних ударів по місту.

Правоохоронцям вдалося затримати фігурантку на спробі збору і поширення даних. Під час обшуку у неї виявили мобільний телефон з листуванням з «куратором».

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ. Наразі вона перебуває під вартою, триває розслідування.

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