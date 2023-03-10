У Берліні видають серію книг про українську архітектуру

Берлінське видавництво DOM, що спеціалізується на архітектурі Східної Європи, започаткувало видавничу програму «Історії української архітектури» у відповідь на російську агресію в Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Серія включатиме повнокольорові ілюстровані видання про архітектуру, містопланування, архітекторів за минулі 100 років.
Ці книжки публікуватимуть різними мовами, зокрема англійською, українською та німецькою.
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