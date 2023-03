Київ представили на найбільшій міжнародній туристичній виставці «ITB Berlin»

З 07 по 09 березня у місті Берлін (Німеччина) вперше після пандемії відбулась наймасштабніша туристична подія світу «ITB Berlin», де взяли участь більш ніж 10 тисисяч експонентів з понад 60 країн та 160 тисисяч відвідувачів. Місто Київ представляло Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації в одному з 27 павільйонів з головним меседжем «Київ чекає на вас після Перемоги!».

Як передає Amazing Ukraine, про це півідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначила начальниця Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Марина Радова, на церемонії відкриття почули слова підтримки для України від мера Берліна Франциски Ґіффай, голови World Tourism Organization (UNWTO) Зураба Пололікашвілі та представників профільних міжнародних організацій.

«Організатори «ITB Berlin» підтримали українців та надали можливість представити столицю України на безоплатній основі, запропонувавши місце для стенда. Всі три дні виставки пройшли в постійній комунікації з журналістами, потенційними партнерами та представниками країн Європи та світу, які цікавились насамперед поточною ситуацією в Україні та Києві зокрема, а також можливостями відновлення туристичної сфери. Чималою популярністю серед відвідувачів користувались іменні запрошення на прогулянки Києвом, якими можна буде скористатись після Перемоги, коли столиця відчинить свої двері для туристів з усього світу. Враховуючи неможливість представників туристичної спільноти бути повною мірою представленими на виставці, на стенді можна було ознайомитися з інформацією щодо діяльності Association of Incoming Tour Operators of Ukraine, Ukrainian Hotel & Resort Association та Ukrainian Association Of Medical Tourism», – розповіла Марина Радова.

Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА додала, що завдяки спільній роботі з Департаментом суспільних комунікацій КМДА, Центром комунікації, Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, командою застосунку «Київ Цифровий» та Управлінням міжнародних зв’язків КМДА вдалось зробити промоцію міста, яка привернула увагу міжнародної туристичної спільноти.