На Херсонщині машина з чотирма людьми наїхала на російську міну

У селі Іщенка на Херсонщині машина з людьми підірвалися на російській міні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Інцидент стався у полі. Внаслідок наїзду на міну загинули дві людини, ще дві отримали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухові травми, численні опіки та переломи. Їх намагаються врятувати медики.

В ОВА нагадали про заборону пересуватися територіями, де ще не працювали сапери. Зоною підвищеної небезпеки є поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

Наприкінці лютого неподалік села Добрянка на Херсонщині двоє людей підірвалися на міні, залишеній окупантами.

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