У Житомирі відкрилась виставка «Україна очима француза»

У Житомирському обласному літературному музеї відкрилася фотовиставка «Україна очима француза», на якій представлені світлини кінорежисера-документаліста та фотографа Жакі Леба.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Чотири роки тому я приїхав в Україну, аби зняти фільм про країну після Чорнобильської катастрофи. Він вийде у травні й називатиметься «Забута земля». Стрічку представлять у 840 кінотеатрах Франції та буде турне з конференціями в Канаді. У лютому розпочалася війна, я не міг продовжувати свою роботу й почав роздумувати над тим, як я можу допомогти Україні. Вирішив розповідати про те, що відбувається в Україні, і хотів показати саме страждання цивільного населення. Кожна світлина в експозиції має свою історію», – розповів Леба.

За словами фотографа, на виставці представлені фото, які він зробив в Ірпені, Бородянці, Києві, Коростені та інших українських містах. Леба додав, що «кожна фотографія – це справжній шок». Ними фотограф, зокрема, передає страждання матері, яка проводить на війну сина, й може більше ніколи його не побачити, а також обличчя дітей, які через пережите більше не можуть посміхатися.

Відвідувачі літературного музею в суботу, 11 березня, матимуть нагоду також побачити фільм Жакі Леба про війну «Повернення з України».

До повномасштабної війни французький кінорежисер та фотограф написав книгу про Україну «Час», в якій розповідає про її людей та красу. Нині він майже щодня готує репортажі про війну для багатьох закордонних телеканалів, зокрема з Франції, Бельгії, Канади.