У Києві покажуть перформанс «Вертеп» на підтримку Харківського театру ляльок

Єдиний показ експериментальної постановки, створеної Харківським та Львівським театрами ляльок, відбудеться 11 березня на сцені Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, передає Amazing Ukraine.

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«Ви почуєте сучасне прочитання дуже давньої історії. Воно авангардне і в звуці, воно авангардне і в самому перформансі. В нас така перемішка різних звуків з традиційними колядками, з псалмами. Воно все таке кучеряве», – розповіла музична режисерка вистави Марічка Чічкова.

У театрі на лівому березі зазначили, що цей показ організовано задля підтримки колег з Харківського театру ляльок ім. В.А.Афанасьєва, який через постійні тривоги та обстріли Харкова працює не на повну.

За словами режисерки вистави Оксани Дмітрієвої, ідея вертепу особливо актуальна через дійсність, яку проживають українці. Ця вистава має надихнути людей на Перемогу.

Цей вертеп не є звичним та традиційним, оскільки у ньому немає слів. Автори комунікують з глядачем через символи та традиційну різдвяну музику, основою якої є колядки та використання різних перкусій.

Тема Різдва використана для осмислення тих подій, які зараз відбуваються у розірваних війною регіонах України. Історія боротьби Добра і Зла прямо поєднується із сьогоднішніми реаліями та об’єднує своїм смисловим полем всю країну.

У виставі відсутня звична історія, а натомість є ритуальне дійство, яке повертає до прадавнього сюжету про народження і смерть, надає сили та віри у неминучу перемогу Добра і Світла.