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У Києві презентували збірку захисника Азовсталі «Маріуполь. Книга хоробрих»

10.03.2023

У Києві відбулася презентація збірки «Маріуполь. Книга хоробрих» авторства бійця батальйону «Азов» Руслана «Давіда».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Давід” у квітні 2022 року прилетів на гелікоптері на оточений завод «Азовсталь», брав участь у міських боях, під час яких втратив ногу. Він повернувся з полону у червні минулого року в результаті обміну.

На сторінках книги «Маріуполь. Книга хоробрих» відображено спогади бійця. Він описує бої та побут захисників Маріуполя, згадує про живих та полеглих героїв, які відзначилися у боях за місто.

Перший надрукований примірник боєць передав командиру «Азова» Денису Прокопенку, якому присвячено один із віршів.

Привітати «Давіда» з презентацією книги прийшли побратими, а також представниці Асоціації родин захисників «Азовсталі».

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