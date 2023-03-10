На Одещині викрили шахраїв, які видурювали гроші у родичів загиблих воїнів

На Одещині Служба безпеки України викрила шахрайську схему, за допомогою якою у родичів загиблих українських воїнів видурювали гроші.

Шахраї обіцяли постраждалим сім’ям своє «сприяння» в отриманні одноразової грошової допомоги від держави за певну «винагороду». СБУ зафіксувала факт виманювання $10 тис.

За цю суму зловмисники «гарантували» отримання пакета документів, необхідних для оформлення компенсації. Організатор обіцяв вирішити питання нібито через власні зв’язки серед посадовців та лякав родичів бюрократичними перепонами.

Організатора злочинної схеми затримали під час отримання ним половини суми від брата загиблого. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Він може опинитись у в’язниці на вісім років.

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