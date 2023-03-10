Постраждалі від війни регіони отримають понад 10,2 млрд гривень дотацій — Кабмін

Уряд виділить понад 10,2 мільярда гривень на фінансування зарплат і оплату комунальних послуг областям та громадам, які постраждали від війни Росії проти України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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За словами прем’єр-міністра, кошти передбачені для 17 областей і 853 громад. Другий етап розподілу дотації місцевим бюджетам здійснюватиметься щоквартально.

«Відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають ті громади, які зазнали негативного впливу від повномасштабної російської агресії», — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.