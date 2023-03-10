Понад 1 млн біженців з України знайшли роботу в ЄС

Близько 1,1 млн вимушених переселенців з України впродовж року змогли знайти роботу в країнах Європейського Союзу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Тимчасовий статус захисту також надає прямий та безумовний доступ до ринку праці, на відміну від традиційного статусу прохачів притулку. З огляду на це люди можуть відразу почати працювати. Наразі 1,1 млн переміщених осіб з України працевлаштовані в ЄС”, – сказав віцепрезидент Єврокомісії Маргаритіс Шинас.

За словами Шинаса, загалом на території Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн вимушених переселенців з України, п’яту частину яких становлять діти.

У цьому контексті віцепрезидент Єврокомісії вказав на виклик, пов’язаний зі шкільним навчанням дітей-переселенців з України. За його словами, з близько 1,3 млн українських дітей лише половина наразі навчається у школах країн-перебування. Водночас Шинас зауважив, що значна частина цих дітей можуть навчатися дистанційно в українських школах.

Нагадаємо, минулого року до Євросоюзу прибуло близько 16 млн українців, з яких 11 млн потім повернулися до України, ще 1 млн осіб поїхали далі в інші країни, а близько 4 млн вимушених переселенців залишилися на території ЄС.

Вперше в історії, ЄС активував так звану Директиву тимчасового захисту, яка надала біженцям з України право на проживання та на соціальний захист на території країн ЄС. Наразі вона діє до березня 2024 року.