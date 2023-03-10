Росія місяць виробляла ракети, аби завдати масованого удару 9 березня — розвідка

Росія місяць накопичувала сили, аби завдати по Україні масованого ракетного удару 9 березня.

Про це заявив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, було витрачено на українські трансформатори», — зазначив представник ГУР МО.

Юсов додав, що запаси деяких ракет в росії «критично низькі», й інтервал між обстрілами пов’язаний з надолужуванням витрат через виробництво. За даними розвідки, у ворога залишилось лише 7% «Калібрів» у порівнянні з кількістю, що була на початку повномасштабної агресії.

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