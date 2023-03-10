У Гамбурзі сталася стрілянина в молитовному домі. Постраждала українка

Українська громадянка отримала поранення внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга.

Про це із посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка повідомляє LIGA.net.

Зараз жінці надають необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. Українське консульство взаємодіє з німецькими правоохоронцями для розслідування нападу і шукає рідних постраждалої.

«Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу», — додав Ніколенко.

Напад на молитовний дім Свідків Єгови на півночі Гамбурга стався 9 березня. Німецькі ЗМІ повідомляють про п’ять-шість жертв.

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