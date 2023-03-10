Зеленський заявив, що Україна не причетна до підриву «Північних потоків»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має жодного стосунку до підриву газопроводів «Північних потоків».

Про це він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

На думку президента, інформацію про причетність України до диверсії поширюють, аби сповільнити допомогу нашій державі.

«Ми чітко розуміємо, у якій мережі інформаційний, де це з‘являлось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути, звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа, до яких я ставився завжди з великою повагою, роблять такі кроки, вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку рф», — зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна зараз бореться не тільки з росією, а й з бізнес-групами, які зацікавлені в тому, аби проти них послабили санкцій.

«Ці групи можуть бути не тільки на території росії, на жаль. Нам потрібно це усвідомлювати», — підсумував президент.

Про обвинувачення України в підриві газопроводів читайте детально в матеріалі «Яхта, водолази та впливовий спонсор: що відомо про «українських слід» у підриві «Північних потоків».

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