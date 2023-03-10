Монахів УПЦ МП попросили звільнити Києво-Печерську лавру до кінця березня (документ)

Заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі УПЦ МП документ, у якому повідомив, що розриває договір про оренду території та будівель Києво-Печерської лаври з 29 березня.

Документ оприлюднили на сайті УПЦ МП.

У ньому зазначають, що договір між заповідником та монастирем діяв з 2013 року. Згідно з ним, релігійна організація безкоштовно користувалась культовими будівлями та іншим майном.

Однак створена урядом Міжвідомча робоча група виявила порушення монастирем УПЦ МП умов договору щодо використання державного майна. Тому заповідник його розриває. Монастир має звільнити будівлі, за адресою вул. Лаврська, 11 та вул. Лаврська, 15 до 29 березня 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.