Народного депутата викрили на спробі заволодіти землею в Києві та збудувати там ЖК

НАБУ та САП повідомили народному депутату і ще трьом особам про підозру у спробі заволодіти 8 га землі у столиці.

Як пише низка українських ЗМІ, мова про представника забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Також під підозрою:

ексзаступник керівника Апарату Верховної Ради України — керуючий справами;

колишні директор та працівник ДП «Державний будівельний комбінат Управління справами Апарату Верховної Ради України» («Держбудкомбінат»).

За даними слідства, у 2020 році нардеп вирішив заволодіти ділянкою, де знаходиться «Держбудкомбінат», щоб побудувати там житловий комплекс. Тому вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ.

Ексдиректор ДП незаконно провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову, в якому перемогла підконтрольна нардепу компанія. Підозрювані планували знести будівлі комбінату, а працівників скоротити. Однак на ділянку наклали арешт. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

Дії всіх учасників схеми кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

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