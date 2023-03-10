Графіки відключення світла в Україні 11 березня: яка ситуація в енергосистемі

Енергосистема України все ще слабка, тому вона вкрай потребує ремонту. У зв’язку з чим нові атаки росії можуть «дуже сильно переформатувати ситуацію» з енергопостачанням.

Великі міста України виробляють менше електроенергії, ніж споживають. Тому їх заживлюють із «зовнішніх» мереж (розташованих за межею цих міст). Саме по них росія і завдає ударів, метою яких є знеструмлення найбільших міст країни.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 11 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 11 березня

У Волинську область не надходили вказівки про обмеження споживання. Актуальну інформацію про можливі вимкнення розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 11 березня

Відключення світла не заплановані, однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області за графіками. Про зміну ситуації можна ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 11 березня

Ситуація з енергопостачанням в області протягом найближчих днів залишатиметься складною, деякі мешканці все ще без електрики. Графік почергових планових відключень абонентів складуть таким чином, щоб кожен абонент не залишався без електрики більш ніж шість годин.

Детальну інформацію та розклад відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 11 березня

На Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 11 березня

Внаслідок чергової ракетної атаки окупантів на Запоріжжя, було порушено енергоживлення частини споживачів. Наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання. У випадку повернення до стабілізаційних відключень ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 11 березня

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 11 березня

У Києві не планують вимикати світло. Однак відключення можливі через пошкодження в деяких енерговузлах. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 11 березня

У регіоні не планують вимикати світло. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 11 березня

З графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 11 березня

На Львівщині не планують обмежувати подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 11 березня

У регіоні світло вимикати не планують. Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 11 березня

Внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень.

З 22:00 9 березня до 7:00 10 березня буде відсутнє електропостачання для мешканців Одеського району. Для клієнтів в Малиновському районі Одеси можливі невеликі перерви в електропостачанні під час перепідключення високовольтного обладнання.

Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 11 березня

10 березня у Полтавській області буде застосований графік погодинного відключення електроенергії. Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні буде розміщена додатково після доведення НЕК «Укренерго» лімітів енергії.

Переглянути розклад вимкнень світла в області можна буде на сайті. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 11 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 11 березня

У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 11 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 11 березня

Зараз енергетики та рятувальники Харківщини працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів, частина мешканців все ще без електрики. В регіоні діють мережеві обмеження, тож там уводять графіки погодинних відключень. Перевірити інформацію про відключення можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 11 березня

На 10 березня обмежень та лімітів для Хмельницької області немає. Але, у разі погіршення ситуації чи стрімкого зростання споживання електричної енергії, ліміти можуть бути доведені й протягом дня. З графіком планових вимкнень, у разі їх застосування, можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 11 березня

У Черкаській області відключень електроенергії не планують. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії на випадок погіршення ситуації, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 11 березня

У регіоні 10 березня всі групи споживачів будуть заживлені. Розклад можливих відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 11 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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