Як влаштуватися на посаду РНР-розробника: що потрібно знати та вміти

РНР є однією з популярних мов програмування, яка використовується у веброзробці. Вона входить в топ-5 найпоширеніших серед українських розробників. Майже 80% сучасних сайтів застосовують її в якості серверної мови. Всі ці характеристики ясно вказують на перспективність професії РНР-розробника. Проте, щоб влаштуватися на вакансію треба мати певні знання та навички.

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Детальніше про РНР: які технології потрібні для її вивчення

РНР є скриптовою мовою програмування. Вона була створена з метою полегшили генерацію сторінок HTML на стороні webсервера. Спершу абревіатура розшифровувалася наступним чином: Personal Home Page, зараз же офіційна назва мови звучить інакше – РНР: Hypertext Preprocessor.

РНР є не просто однією з найбільш поширених, наразі її підтримують переважна кількість хостинг-провайдерів. Ця мова допомагає інтерпретувати вебсервер у код HTML, щоб передати на сторону клієнта. Причому, користувач цього коду не бачить, оскільки браузер отримує HTML в готовому вигляді. Такий підхід є більш безпечним.

Ще однією рисою РНР є її простота. Вона легко піддається вивченню, підходить початківцям за умови, що вони мають базові знання про програмування та комп’ютерні мережі. Збираючись освоїти РНР, крім синтаксису, треба ще вивчити технології для роботи з мовою:

структури та алгоритми даних;

інтернет-протоколи;

CSS, HTML, основи JS;

IDE;

бази даних (спочатку достатньо буде mySQL);

вебсервери (Apache, Nginx);

Git;

фреймворки Symfony, Laravel.

Додатково будуть потрібні і інші технології в залежності від потреб ринку та вимог роботодавця. Щоб зорієнтуватися, краще періодично проглядати вакансії для розробників РНР, щоб помітити загальну тенденцію щодо необхідності тої чи іншої технології.

Що потрібно для працевлаштування початківцю

Вимоги до РНР-розробників джуніорів загалом майже однакові. Треба добре знати алгоритми та структуру мови, перераховані в попередньому розділі технології.

Відзначимо ще, що сфера розробки дуже динамічна, впроваджуються нові технології та стандарти. Тому вимоги щодо необхідних скілів теж змінюються. Щоб бути в курсі варто проробити таке питання, як актуалізація знань. Серед варіантів, що допоможуть в цьому:

слідкування за новинами в світі РНР-розробки;

читати статті спеціалістів та експертні ресурси;

порівнювати вимоги від роботодавців;

шукати ролики на YouTube від розробників.

Дуже багато корисних порад та інформації можна знайти в групах спільноти РНР, де часто сидять не тільки новачки, а й досвідчені розробники, які вже працюють з цією мовою.

Як вивчити РНР: недоліки та переваги доступних методів

Освоїти цю мову програмування можна кількома способами:

самостійно;

на курсах;

з репетитором РНР.

Кожен з методів має певні переваги та недоліки, які слід врахувати перед тим, як обрати конкретний. Рекомендуємо вивчити порівняльну таблицю, де зазначені основні особливості.

Спосіб/критерійВартістьТривалістьПеревагиНедолікиСамостійне вивченняБезкоштовно Залежить від власної дисципліни.Безкоштовно;

Комфортний режим та графік.Немає контролю досвідченого фахівця;Важко організувати навчальний процес.Курси РНРВ залежності від програми. Орієнтовно від 5 тис. грн/міс

В залежності від умов організаторів. Орієнтовно від 12 занятьСтруктурована програма;Підібрані матеріали та актуалізована інформація;Допомога фахівця.Витрати коштів;Строгий графік занять.РепетиторЗа домовленістюВ залежності від прогресу.Структурована програма;Підбір та актуалізація матеріалів;Гнучкий графік та комфортний режим занять;Допомога фахівця;

Іноді є можливість потрапити в якості трейні в компанію, де працює ментор.Витрати коштів;Ризик натрапити на недосвідченого фахівця.