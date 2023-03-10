Норвегія передасть Україні ще дві установки NASAMS

Норвегія надасть Україні ще два повноцінні установки NASAMS у співпраці зі США.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Україна гостро потребує захисту від ракетних атак і Норвегія надасть допомогу», — йдеться у заяві.

Вони надійдуть на додаток до двох вогневих одиниць, які минулої осені передали Україні США.

Зазначається, що NASAMS зарекомендували себе ефективною системою ППО. Додавання ще двох вогневих одиниць значно покращить здатність України захищати свої міста та критично важливу інфраструктуру від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговування та експлуатації системи.

«Пройшов понад рік з того часу, як російський режим розпочав війну проти України. Війна має величезні наслідки. Загинули десятки тисяч українських мирних мешканців та військовослужбовців. Мільйони були змушені залишити свої будинки. Більшість країни перетворилася на руїни. Я побачив це на власні очі і це справило на мене глибоке враження», — додав міністр.

Що відомо про NASAMS

NASAMS — норвезько-американська зенітно-ракетна система малого та середнього (30−50 км, залежно від типу ракети) радіусу дії.

За інформацією у відкритих джерелах, взвод налічує 3−4 пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AMRAAM, радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою.

Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

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