Росія намагається організувати переворот у Молдові — розвідка США

Особи пов’язані з росією намагаються спровокувати у Молдові повстання проти уряду та повалити його.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані американської розвідувальної спільноти.

США бачать ознаки того, що росіяни у Молдові, пов’язані з Кремлем, планують нові акції протесту. Їхня мета — штучно спровокувати зіткнення між мирними громадянами і поліцією та підготувати ґрунт до державного перевороту.

За інформацією американської розвідки, замість легітимного уряду Маї Санду Кремль хоче поставити на чолі Молдови проросійську адміністрацію.

У США також припускають, що люди, пов’язані з кремлівським режимом, можуть готувати антиурядових демонстрантів у Молдові.

У Кишиневі останніми тижнями проходять протести, організовані переважно проросійською партією «Шор».

Адміністрація президента Джо Байдена також вважає, що Москва працює над поширенням дезінформації про нібито нестабільність усередині Молдови.

Одним із прикладів вважають заяву міністерства оборони росії про те, що Україна планує вторгнутися в Придністров’я. Офіційні особи США вже заявили, що ці звинувачення є необґрунтованими, хибними та викликають безпідставну тривогу.

Також США планують розсекретити наявні розвіддані, які стосуються планів рф щодо Молдови. Таким чином, офіційний Вашингтон хоче нівелювати згубний вплив Кремля на країну і утримати росію від подальшої ескалації в цьому напрямку.

Нагадаємо, у лютому Україна попередила Молдову про те, що Кремль хоче захопити владу в країні. Після президент Майя Санду підтвердила, що росія хоче здійснити держпереворот у Молдові.

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