Українські рятувальники отримали від Кореї 100 автомобілів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала 100 сучасних пікапів SsangYong від Корейського агентства міжнародного співробітництва.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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У церемонії взяли участь голова ДСНС Сергій Крук, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те, заступника міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.
Крук зазначив, що автомобілі будуть розподілені між піротехнічними підрозділами, гірськими рятувальними підрозділами та Оперативно-координаційними центрами ДСНС.
Він відзначив підтримку України з боку уряду Кореї та посольства.
Водночас Крук зауважив, що у ДСНС існує гостра потреба у техніці та обладнанні, а саме – в модулях життєзабезпечення, спеціальній, пожежно-рятувальній та інженерній техніці, спецзасобах захисту, засобах для розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів тощо.
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