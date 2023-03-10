Фінляндія виділить Україні додаткові €29 мільйонів допомоги

Фінляндія виділить Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги та підтримки співпраці з метою розвитку.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ми повинні боротися зі втомою від війни. Щоб упоратися з цією кризою, люди потребують їжі, житла та ліків, а діти повинні ходити до школи. Ми також повинні пам’ятати, що наша підтримка має допомогти Україні відновитися після війни», – сказав міністр з питань співробітництва з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

Як наголошується, щоб полегшити страждання людей та допомогти Україні у розпал війни, Фінляндія виділить 15 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та 14 мільйонів євро на співпрацю у галузі розвитку.

П’ять мільйонів євро гуманітарної допомоги Фінляндії буде надано через Український гуманітарний фонд Управління ООН з координації гуманітарних питань, який підтримує продовольчу безпеку, медичні послуги та екстрене житло, а також роботу місцевих організацій громадянського суспільства.

Через двох інших важливих для Фінляндії партнерів в Україні – Всесвітню продовольчу програму та Міжнародний Комітет Червоного Хреста – буде надано 5,4 мільйона євро.

Частина гуманітарної допомоги надходить через фінські організації громадянського суспільства. Вони також доставляють екстрену допомогу в Молдову, яка приймає багато українських біженців. Фінські організації надають пріоритет продовольчій безпеці, психосоціальній підтримці та освіті. Допомога Фінляндії спрямована на допомогу найбільш уразливим верствам населення, особливо людям з обмеженими можливостями.

14 мільйонів євро виділено на додаткову підтримку проєкту Світового банку “Державні витрати на стійкість адміністративного потенціалу”, який надає Україні кошти на виплату зарплати вчителям.

«Надані 29 мільйонів євро є частиною додаткового фінансування у розмірі 70 мільйонів євро, яке уряд виділив для допомоги Україні в 2022 році. Крім того, на 2023 рік зарезервовано 37 мільйонів євро для підтримки України через співпрацю у галузі розвитку. Таким чином, Україна стане найбільшою державою-партнером Фінляндії у сфері співробітництва з метою розвитку», – йдеться у заяві.