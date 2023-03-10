ЄС відправить до України додаткових 13 тисяч ноутбуків, смартфонів і планшетів

Для відправлення до України було зібрано через ініціативу «Ноутбуки для України», яку підтримує Єврокомісія, 13 тисяч додаткових ноутбуків, смартфонів і планшетів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Представництво зауважує, що близько 70 тисяч українських учителів потребують ноутбуків для продовження викладацької діяльності, а в п’яти тисяч шкіл в охоплених війною регіонах є потреба в цифрових пристроях, аби 200 тисяч школярів могли продовжувати навчання. Значно більше пристроїв потрібно в інших галузях, зокрема, для медсестер, лікарів та службовців, які працюють в органах державного управління.

«Іншими словами, цифрові пристрої зможуть допомогти в наданні базових послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та державного управління в Україні, де війна призвела до того, що тисячі людей залишаються переміщеними та шукають безпечного прихистку за межами своїх домівок, а сотні шкіл і лікарень були зруйновані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ініціатива «Ноутбуки для України» була запроваджена Європейською Комісією спільно з Міністерством цифрової трансформації України та DigitalEurope, європейською організацією, яка представляє галузь цифрових технологій. У рамках програми, громадян запрошують, за можливості, пожертвувати справні пристрої через один із 17 пунктів збору в Бельгії, Чехії, Німеччині, Естонії, Іспанії, Франції, Литві, Угорщині, Румунії та Словенії.