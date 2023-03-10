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Червоний Хрест передав Кременчуку генератори для котелень

11.03.2023

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Кременчуку потужні генератори, завдяки яким у місті у разі блекауту не відключатимуть централізоване опалення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Ці генератори будуть встановлені на теплових пунктах КП «Теплоенерго» у різних районах міста. Завдяки ним навіть під час блекаутів буде забезпечено роботу котелень та циркуляцію теплоносія», – йдеться в повідомленні.

За словами Малецького, комунальники також отримали частотні перетворювачі для безпечного пуску мережевих насосів.

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