Червоний Хрест передав Кременчуку генератори для котелень

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Кременчуку потужні генератори, завдяки яким у місті у разі блекауту не відключатимуть централізоване опалення.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Ці генератори будуть встановлені на теплових пунктах КП «Теплоенерго» у різних районах міста. Завдяки ним навіть під час блекаутів буде забезпечено роботу котелень та циркуляцію теплоносія», – йдеться в повідомленні.
За словами Малецького, комунальники також отримали частотні перетворювачі для безпечного пуску мережевих насосів.
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