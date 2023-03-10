ОАЕ надали Україні гуманітарної допомоги на $100 мільйонів

Об’єднані Арабські Емірати надали Україні гуманітарної допомоги на 100 млн дол.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Це відбулось одразу після візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів української делегації на чолі із першим віцепрем’єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко”, – йдеться у повідомленні.
У міністерстві зазначають, що гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей — люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни.
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