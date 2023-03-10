11 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 березня
Сьогодні Литва відзначає День відновлення незалежності — від Радянського Союзу, яке сталось у 1990 році.
А в Лесото — День Мошвешве. Він присвячений верховному вождю племені басото у 1822—1870 роках, який став засновником держави Лесото. 11 березня 1870 року Мошвешве помер.
Яке релігійне свято 11 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Святого Порфирія, архієпископа Газького.
Порфирій народився в місті Салоніки у 347 році. У 25 років пішов у скит в Єгипті. Через п’ять років вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, поселився у печері над Йорданом.
Коли Порфирію виповнилося 40 років, його висвятили на священика. Згодом він став архієпископом Газьким. Помер Порфирій у 420 році.
День ангела 11 березня
Іменини в цей день святкують Севастян, Іван, Микола.
Які історичні події стались 11 березня
1669 — на Сицилії почалося виверження вулкана Етна.
1702 — у Лондоні почала виходити перша англомовна газета — The Daily Courant.
1811 — серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.
1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід проголосили шарлатанством.
1931 — у СРСР заборонили ввозити та продавати Біблію.
1941 — Конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз — про передачу в борг або в оренду зброї.
1985 — Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.
1990 — Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.
1990 — Августо Піночет пішов з поста президента Чилі — до влади прийшов демократичний уряд.
2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 193 людей.