11 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 березня

Сьогодні Литва відзначає День відновлення незалежності — від Радянського Союзу, яке сталось у 1990 році.

А в Лесото — День Мошвешве. Він присвячений верховному вождю племені басото у 1822—1870 роках, який став засновником держави Лесото. 11 березня 1870 року Мошвешве помер.

Яке релігійне свято 11 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Святого Порфирія, архієпископа Газького.

Порфирій народився в місті Салоніки у 347 році. У 25 років пішов у скит в Єгипті. Через п’ять років вибрався до Єрусалима, щоб відвідати святі місця, поселився у печері над Йорданом.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, його висвятили на священика. Згодом він став архієпископом Газьким. Помер Порфирій у 420 році.

День ангела 11 березня

Іменини в цей день святкують Севастян, Іван, Микола.

Які історичні події стались 11 березня

1669 — на Сицилії почалося виверження вулкана Етна.

1702 — у Лондоні почала виходити перша англомовна газета — The Daily Courant.

1811 — серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.

1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід проголосили шарлатанством.

1931 — у СРСР заборонили ввозити та продавати Біблію.

1941 — Конгрес США ухвалив закон про ленд-ліз — про передачу в борг або в оренду зброї.

1985 — Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 — Верховна Рада Литовської РСР ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1990 — Августо Піночет пішов з поста президента Чилі — до влади прийшов демократичний уряд.

2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 193 людей.