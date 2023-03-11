Парімачт, СпортБет, Марафон: Зеленський ввів санкції проти букмекерських контор

10 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб осіб.

Відповідний указ №145/2023 опубліковано на сайті глави держави.

До санкційного списку увійшли підприємці з росії, Туреччини, Кіпру, Великої Британії, Вірменії та інших держав.

Аналогічно серед юридичних осіб більшість зареєстровано у росії, проте є і українські компанії, пов’язані з російським бізнесом. Значну частину серед них займають букмекерські контори та лотереї: Паріматч (Parimatch ), Покерматч.ЮА, Фінансова Компанія Лео, СпортБет, Фортуна, Первая международная букмекерская компания, Пари (Paribet), Атлантик-М, БетРинг, Рус-Телетот, Марафон, СТОМ (Betboom), Санторин (Baltbet), Спортлото та інші.

Як зазначає Інтерфакс-Україна, серед п’яти компаній, які раніше отримували ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) на букмекерську діяльність, указ торкнувся трьох: Паріматч, Твоя беттінгова компанія (1xBet) та Плей Фан Інвестмент. Щоправда, двом останнім ліцензії анулювали ще у вересні та грудні 2022 року.

Усі санкції введені терміном на 50 років.

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