Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 11 березня

11.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 1010 окупантів, 10 танків та 8 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 11 березня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танки — 3458 (+10),
  • бойові броньовані машини — 6762 (+20),
  • артилерійські системи — 2483 (+8),
  • РСЗВ — 493 (+2),
  • засоби ППО — 257 (+1)
  • літаки — 304 (+0),
  • гелікоптери — 289 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+1),
  • крилаті ракети — 907 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5344 (+7),
  • спеціальна техніка — 242 (+2).

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