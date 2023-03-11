Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 11 березня

За минулу добу українські військові знищили 1010 окупантів, 10 танків та 8 артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 11 березня орієнтовно склали:
- особовий склад — близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
- танки — 3458 (+10),
- бойові броньовані машини — 6762 (+20),
- артилерійські системи — 2483 (+8),
- РСЗВ — 493 (+2),
- засоби ППО — 257 (+1)
- літаки — 304 (+0),
- гелікоптери — 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2108 (+1),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни — 5344 (+7),
- спеціальна техніка — 242 (+2).
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