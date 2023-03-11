Президент попросив Кабмін опрацювати можливість перейменування росії на Московію

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із пропозицією перейменувати росію на «Московію», яка набрала необхідні для розгляду 25 000 підписів.

Автор звернення наголошував, що історична назва росії є саме Московія і тому пропонував замінити термін «російський» на «московський», зокрема «російська федерація» — на «московська федерація».

Зеленський у відповідь зазначив, що це питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. Вивчити усі ці аспекти президент доручив Кабміну.

«З урахуванням зазначеного я звернувся до прем’єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», — йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

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