Британія закликала спонсорів Олімпіади підтримати бойкот росіян

Уряд Великої Британії закликав компанії-спонсори Олімпійських ігор вплинути на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році у Парижі.

Про це пише The Guardian

Міністр культури Британії Люсі Фрейзер надіслала листи із таким закликом британським виконавчим директорам світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa.

«Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», — йдеться у листі.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграхРосійських і білоруських спортсменів хочуть допустити до Олімпійських ігор 2024 року під нейтральними прапорами 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

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