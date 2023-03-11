Гелікоптер Ingenuity зробив унікальне фото заходу сонця на Марсі

Марсіанський гелікоптер NASA Ingenuity Mars сфотографував захід сонця на Червоній планеті. Про це повідомляє Space.com.

Ingenuity сів на Марс біля кратера Єзеро у лютому 2021 року і вже у квітні вперше піднявся у повітря. Станом на сьогодні він виконав 47 польотів, під час яких подолав понад 10 кілометрів.

Камера гелікоптера розташована під кутом 22 градуси нижче горизонту, тому вона здебільшого фіксує поверхню планети. Лише інколи у її об’єктив потрапляють шматочки неба.

Однак 22 лютого під час свого 45-го польоту Ingenuity вдалося сфотографувати захід сонця. На знімку видно, як зірка стоїть над горизонтом та вершинами пагорбів, а сам пейзаж нагадує земну пустелю.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.