СБУ затримала колаборанта, який у Куп’янську замінив українські телеканалами російськими

Служба безпеки затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів

За даними слідства, місцевий житель після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з росіянами. За це його призначили «виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації.

На цій посаді чоловік організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього він використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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