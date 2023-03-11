Переможці Оскара-2023: прогнози від букмекерів

12-го березня в Лос-Анджелесі відбудеться 95-та церемонія вручення премій Оскар.

Не дивлячись на абсолютну непередбачуваність результатів, можна назвати головних фаворитів премії.

Chas News пропонує дізнатись про найпопулярніші припущення щодо переможців Оскара-2023.

Оскар-2023: найкращий фільм

Церемонія Оскар-2023 має вражаючий список претендентів на статус найкращого фільму року:

«На західному фронті без змін» реж. Едвард Бергер

«Аватар: Шлях води» реж. Джеймс Кемерон

«Фабельмани» реж. Стівен Спілберг

«Банші Інішерина» реж. Мартін МакДона

«Елвіс» реж. Баз Лурманн

«Все завжди і водночас» реж. Ден Кван і Деніел Шайнерт

«Тар» реж. Тодд Філд

«Найкращий стрілець: Маверік» реж. Джозеф Косінскі

«Трикутник смутку» реж. Рубен Естлунд

«Говорять жінки» реж. Сара Поллі

Серед десяти різножанрових картин, абсолютним фаворитом є «Все завжди і водночас». Крім помітної любові публіки, науково-фантастична комедія отримала найбільше номінацій на «Оскар» (11) у цьому сезоні, та здобула перемогу на кінопремії «Вибір критиків».

З переваг фільму називають цікаві візуальні рішення та строкатий і талановитий акторський склад. Важко оминути і комерційний успіх проєкту: більше $100 млн квиткової каси при бюджеті в $25 млн.

Наступною в гонці за нагородою букмекери називають військову драму «На західному фронті без змін». Стрічка має 9 номінацій на «Оскар», а також нагороду БАФТА в категорії «найкращий фільм».

Так само, в 9-ти номінаціях представлена комедійна драма «Банші Інішерина». Робота постановника Мартіна МакДони вже відмітили нагородою «Золотий глобус» як «найкращий фільм — комедія або мюзикл».

Оскар-2023: найкращий режисер

В цій номінації прогнози помітно різняться. Більшість букмекерів (наприклад, FanDuel Sportsbook або ж GoldDerby) робить ставку на перемогу режисерського дуету Деніелів (Деніел Шайнерт і Ден Кван). Митці вже є лауреатами нагороди «Вибір критиків» за режисуру.

Однак, іншим ймовірним цьогорічним переможцем називають Стівена Спілберга. Культовий американський режисер поставив напів-автобіографічну драму «Фабельмани», що отримала теплий прийом критиків та принесла Спілбергу перемогу на «Золотому Глобусі».

Повний список номінантів:

Ден Кван і Деніел Шайнерт — «Все завжди і водночас»

Тодд Філд — «Тар»

Стівен Спілберг — «Фабельмани»

Мартін Макдона — «Банші нішерина»

Рубен Естлунд — «Трикутник смутку»

Оскар-2023: найкраща чоловіча роль

За статуетку позмагаються:

Остін Батлер — «Елвіс» — за роль Елвіса Преслі

Колін Фаррелл — «Банши Інішерина» — за роль Патрикія

Брендан Фрейзер — «Кит» — за роль Чарлі

Пол Мескаль — «Після сонця» — за роль Колума

Білл Наї — «Жити» — за роль містера Вільямса

За даними різних сайтів, найімовірнішими переможцями в номінації «найкраща чоловіча роль» на Оскарі 2023-го є актори Брендан Фрейзер, Колін Фаррелл та Остін Батлер.

Кожен із фаворитів у цій категорії вже був номінований на нагороди в інших церемоніях: Брендан Фрейзер переміг на TIFF Tribute Awards та Премії Гільдії кіноакторів, а Колін Фаррелл — на Венеціанському кінофестивалі.

В свою чергу Батлер отримав нагороду за найкращу чоловічу роль на «Золотому глобусі» цього сезону.

Для кожного з акторів це перша номінація на «Оскар», а головним претендентом на перемогу все ж залишається Брендан Фрейзер за його переконливий перформанс в фільмі «Кит» Даррена Аронофскі.

Оскар-2023: найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт — «Тар» — за роль Лідії Тар

Ана де Армас — «Білявка» — за роль Мерлін Монро

Андреа Райзборо — «Заради Леслі» — за роль Леслі

Мішель Вільямс — «Фабельмани» — за роль Мітці Фабельман

Мішель Єо — «Все завжди і водночас» — за роль Евелін

Набагато складніше передбачити кому дістанеться нагорода за найкращу жіночу роль. Основні кандидати — Кейт Бланшетт (за її гру в фільмі «Тар») та Мішель Єо (за роль Евелін в «Все завжди і водночас»).

Обидві актриси вже встигли отримати по «Золотому глобусу» в цьому році.

Для Мішель Єо це перша номінація на «Оскар», в той час як для Кейт Бланшетт — восьма (враховуючи дві перемоги в 2005-му та 2014-му роках).

Оскар-2023: найкращий оригінальний сценарій

Мартін МакДона — «Банши Інішерина»

Ден Кван і Деніел Шайнерт — «Все завжди і водночас»

Стівен Спілберг і Тоні Кушнер — «Фабельмани»

Тодд Філд — «Тар»

Рубен Естлунд — «Трикутник смутку»

Найбільше протистояння в номінації за «найкращий оригінальний сценарій» точиться між дуетом Деніелів та Мартіном МакДоною.

Так, більшість ставок роблять на перемогу авторів «Все завжди і водночас», що підкорили публіку неординарним сюжетом та щирими і багатогранними персонажами.

Втім, роботи МакДони неодноразово показували його майстерність в написанні блискучих чорних комедій та сатиричних оповідей, що відображають складну людську природу. Допомагає режисеру і його досвід в написанні п’єс та постановок на театральній сцені.

Оскар-2023: найкращий документальний повнометражний фільм

Один з претендентів на перемогу — документалка «Будинок зі скалок», що розповідає про реалії життя дитячого будинку на сході України під час війни з росією. Зворушлива історія зосереджується на дітях та вихователях закладу, що знаходяться біля лінії фронту та продовжують підтримувати надію один одного на краще майбутнє.

Фільм спільного виробництва України, Данії, Швеції та Фінляндії вже зарекомендував себе на різноманітних кінематографічних конкурсах і отримав нагороду на американському фестивалі Sundance в категорії «Найкраща режисерська робота» у міжнародному сегменті.

Іншим можливим переможцем є документальний фільм «Навальний» канадського кінематографіста Деніела Роера. Сюжет розповідає про отруєння російського опозиціонера та його подальше розслідування цієї справи. Фільм зібрав чимало позитивних відгуків — на Rotten Tomatoes стрічка має рейтинг 99% свіжості від критиків. Також, проєкт отримав нагороду БАФТА як найкращий документальний фільм цього року.

Повний список номінантів: