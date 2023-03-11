Представники Червоного Хреста відвідали українських полонених у Донецьку та Горлівці

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) протягом останнього місяця відвідали місця утримання українських полонених у Донецьку та Горлівці. Зараз вони намагаються потрапити до полонених у Луганський області.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Там також розповіли, що Україні відомо місце утримання далеко не всіх полонених «азовців», оскільки після теракту в Оленівці їх розвезли по різних таборах і тримають ізольовано від інших полонених.

У Координаційному штабі додали, що покладають певні надії на Туреччину, щоби вона виступила у ролі посередника для обміну бійців «Азову».

Нагадаємо, 7 березня під час останнього обміну полонених Україна повернула 130 своїх захисників. Серед них — 87 захисників Маріуполя та 35 оборонців Соледара та Бахмута.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.