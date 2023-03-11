СБУ показала удар FPV-дроном по ворожому танку (відео)

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.

Відповідне відео опублікувано на YouTube-каналі Служби безпеки.

«Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги», — прокоментували у спецслужбі влучну роботу своїх бійців.

Нагадаємо, протягом минулого тижня в СБУ показали знищення дронами-камікадзе важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», а також ЗРК «ТОР М2» та «С-300ВМ».

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