Росіяни знову обстріляла Херсон: троє загиблих (фото)

Сьогодні, 11 березня, близько опівдня російські окупанти вкотре обстріляли Херсон з артилерії.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Ворожий снаряд поцілив поблизу супермаркету на Миколаївському шосе. Від уламків загинуло троє людей.

Глава ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону повідомив, що троє людей дістали поранення: 47-річний і 65-річний чоловіки та 74-річна жінка. Постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Через удар загорівся автомобіль. Також снаряд пошкодив підприємство з комунальним транспортом, пошкоджені п’ять автобусів.

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