Данія планує передати Україні перші Leopard 1 протягом весни

Данія розраховує упродовж весни поставити Україні перші танки Leopard 1 у рамках співпраці країни з Німеччиною та Нідерландами.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомили в Міноборони країни.

Він розповів, що відвідав підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), де ці танки готують до відправки.

«Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх запустити. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу великою та важливою пожертвою, і ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни», — заявив Троельс Лунд Поульсен.

Раніше уряд Данії уклав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами про поставку Україні щонайменше 100 бойових машин Leopard 1. Також у рамках проєкту до танків передадуть запчастини та боєприпаси, а також навчатимуть українських військових.

У відомстві додають, що першим етапом у найкоротший термін поставлять танки для двох батальйонів — це еквівалентно приблизно 80 танкам. Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань бійців.

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