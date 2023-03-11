Підрозділи «Гвардії наступу» майже сформовані, зараз набирають резерв — Клименко

Станом на сьогогодні, 11 березня, практично усі підрозділи «Гвардії наступу» МВС вже сформовані.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, прийняли 28 тис. заявок від добровольців. Зараз набирають військових додатково для резерву.

«Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують. Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються «Гвардією наступу», — розповів Клименко.

Нагадаємо, набір до «Гвардії наступу», яка має зайнятися деокупацією територій Донбасу та КримуТриває з 2 лютого. Chas News розповідав, як проходитиме відбір кандидатів та відбуватиметься підготовка бійців.

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