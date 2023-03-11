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На станції «Академік Вернадський» дерусифікували дороговказ (фото)

11.03.2023

Українські полярники провели дерусифікацію дороговказу біля станції «Академік Вернадський». Його реставрували та додали назви нових міст.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

На станції знаходиться дороговказ з назвами та відстанню до різних міст — українських, де мешкали полярники, та населених пунктів, звідки приїздили колеги з інших країн.

«Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно», — розповіли у центрі.

Так, на дороговказі змінили стару назву Кіровоград на Кропивницький, а також оновили транслітерацію Вінниці та Одеси. Також додали нові символічні міста — Маріуполь, Херсон та Бучу та столиці міста країн, які підтримують Україну — Нью-Йорк, Оттаву та інші.

Крім того, відновили флюгер, виготовили новий стовп та замінили старі заржавілі таблички — Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків, Варшава, британська станція Ротера та інші

 

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