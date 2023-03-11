«Контрнаступ не за горами»: Сирський розповів про необхідність оборони Бахмута

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський пояснив необхідність подальшої оборони Бахмута.

Про це повідомили у Сухопутних військах.

Зазначають, що командувач продовжує роботу на найважливіших ділянках фронту та перебуває там разом із своїми підрозділами.

Для оборони Бахмуту залучили сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свої плани та не дозволяють просуватися вперед.

За словами Сирського, захисникам потрібно виграти час для накопичування резервів і початку весняного контрнаступу

«Справжні герої зараз – це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат. Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку контрнаступу, який вже не за горами», — зазначив Сирський.

Раніше Михайло Подоляк заявдяв, що українські військові можуть перейти у контрнаступ через два місяці.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.